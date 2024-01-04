Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ με εξαφάνιση εγκύου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης – Αγνοείται από την Πρωτοχρονιά

Η 41χρονη γυναίκα φέρεται να είχε ακόμα μια κόρη 13 ετών και ήταν έγκυος στον τρίτο μήνα.

περιπολικο

Σε αγωνία βρίσκεται η οικογένεια 41χρονης εγκύου από την Καλαμαριά, που φέρεται να εξαφανίστηκε την Πρωτοχρονιά.

Την εξαφάνισή της δήλωσε η μητέρα της στις 2/1 στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς.

Η 41χρονη φέρεται να πήρε ένα υψηλό χρηματικό ποσό από το σπίτι όπου διέμενε με τον σύντροφό της και να εξαφανίστηκε.

Λίγο πριν είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφο και τη μητέρα της.

Η 41χρονη φέρεται να είχε ακόμα μια κόρη 13 ετών και ήταν έγκυος στον τρίτο μήνα.

Ακόμα δεν έχει εκδοθεί missing alert για την 41χρονη.

Πηγή: GRTIMES

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη εξαφάνιση έγκυος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark