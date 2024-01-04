Σε αγωνία βρίσκεται η οικογένεια 41χρονης εγκύου από την Καλαμαριά, που φέρεται να εξαφανίστηκε την Πρωτοχρονιά.

Την εξαφάνισή της δήλωσε η μητέρα της στις 2/1 στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς.

Η 41χρονη φέρεται να πήρε ένα υψηλό χρηματικό ποσό από το σπίτι όπου διέμενε με τον σύντροφό της και να εξαφανίστηκε.

Λίγο πριν είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφο και τη μητέρα της.

Η 41χρονη φέρεται να είχε ακόμα μια κόρη 13 ετών και ήταν έγκυος στον τρίτο μήνα.

Ακόμα δεν έχει εκδοθεί missing alert για την 41χρονη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.