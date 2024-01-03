Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 80χρονου στην Κρήτη

Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος Έλληνα 80 ετών η οποία έγινε νυκτερινές ώρες της 28/12/2023 σε περιοχή του Δήμου Χανίων. Ο άνδρας που συνελήφθη είναι 57 ετών και ο ανακριτής το μεσημέρι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του με τις κατηγορίες να αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πορεία της υγείας του θύματος εξελίσσεται θετικά, διατηρεί επαφή με τους ιατρούς μετά το χτύπημα από μαχαίρι που δέχτηκε στη θωρακική χώρα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

