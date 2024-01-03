Λογαριασμός
Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 80χρονου στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες η πορεία της υγείας του θύματος εξελίσσεται θετικά, διατηρεί επαφή με τους ιατρούς μετά το χτύπημα από μαχαίρι που δέχτηκε στη θωρακική χώρα.

Εςξιχνιάσθηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 80χρονου στην Κρήτη

Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος Έλληνα 80 ετών η οποία έγινε νυκτερινές ώρες της 28/12/2023 σε περιοχή του Δήμου Χανίων. Ο άνδρας που συνελήφθη είναι 57 ετών και ο ανακριτής το μεσημέρι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του με τις κατηγορίες να αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πορεία της υγείας του θύματος εξελίσσεται θετικά, διατηρεί επαφή με τους ιατρούς μετά το χτύπημα από μαχαίρι που δέχτηκε στη θωρακική χώρα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κρήτη ανθρωποκτονία
