Συγκριτικό πίνακα με τις προηγούμενες τιμές και τις τωρινές, ανά χρώμα τιμολογίου, έρχεται στη δημοσιότητα ώστε οι καταναλωτές να αποφασίσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους ποιο τους συμφέρει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα τον Ιανουάριο του 2024, συγκριτικά με το 2023, όταν δηλαδή ήταν ακόμη σε ισχύ οι οριζόντιες, κρατικές επιδοτήσεις.

Επισημαίνεται χαρακτηριστικά πως σύμφωνα με τις τιμές που ανακοίνωσε ο μεγαλύτερος πάροχος της χώρας, στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο η τελική τιμή χρέωσης για κατανάλωση κάτω των 500 kWh διαμορφώνεται σε 0,13635 ευρώ/kWh, όταν στο αντίστοιχο τιμολόγιο τον Δεκέμβριο του 2023 οι τιμές διαμορφώνονταν σε 0,145 ευρώ/kWh με επιδότηση και σε 0,17 ευρώ/kWh χωρίς την επιδότηση. Είναι, δηλαδή, πιο οικονομικό το πράσινο τιμολόγιο κατά 0,0336 ευρώ αν συγκριθεί με την τιμή προ επιδότησης και κατά 0,00865 ευρώ σε σχέση με την τιμή μετά επιδότησης. Με αυτά τα δεδομένα, το μηνιαίο κέρδος για τον καταναλωτή διαμορφώνεται σε 16,825 ευρώ (προ επιδότησης) και 4,325 ευρώ (μετά επιδότησης) και το ετήσιο (αν διατηρηθούν αυτές οι διαφορές) σε 201,9 ευρώ (προ επιδότησης) και 51,9 ευρώ (μετά επιδότησης), αντιστοίχως, για κατανάλωση 500 kWh τον μήνα.

Στο μπλε τιμολόγιο η χαμηλότερη τιμή για κατανάλωση κάτω των 500 kWh διαμορφώνεται (από την 1η.1.2024) σε 0,149 ευρώ/kWh, ενώ μέσα στο 2023 οι τιμές ήταν ακόμη και υπερδιπλάσιες στο αντίστοιχο, σταθερό τιμολόγιο (π.χ. Ιανουάριος 2023: 0,54 ευρώ ευρώ/kWh και Ιούνιος 2023: 0,28 ευρώ/kWh). Σημειώνεται πως στο σταθερό τιμολόγιο δεν υπήρχε επιδότηση. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να επισημανθεί πως, πλέον, οι τιμές και στα μπλε τιμολόγια είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές, κατ’ επέκταση και προσιτές στους καταναλωτές.

Στο κίτρινο τιμολόγιο η τιμή χρέωσης για κατανάλωση κάτω των 500 kWh διαμορφώνεται σε 0,12653 ευρώ/kWh. Στο αντίστοιχο κυμαινόμενο τιμολόγιο, τον Δεκέμβριο του 2023, οι τιμές ήταν 0,17 ευρώ/kWh και 0,145 ευρώ/kWh (προ και μετά επιδότησης). Είναι πιο οικονομικό, δηλαδή, το κίτρινο τιμολόγιο κατά 0,04347 ευρώ (προ επιδότησης) και κατά 0,01847 ευρώ (μετά επιδότησης). Συνεπώς, το μηνιαίο κέρδος για τον καταναλωτή διαμορφώνεται σε 21,735 ευρώ και 9,235 ευρώ (προ και μετά επιδότησης) και το ετήσιο (αν διατηρηθούν αυτές οι διαφορές) σε 260,82 ευρώ και 110,82 ευρώ (προ και μετά επιδότησης), αντιστοίχως, για κατανάλωση 500 kWh τον μήνα.

*Σημειώνεται πως στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Τιμές πράσινου τιμολογίου για Ιανουάριο 2024

Ο ανταγωνισμός λειτούργησε στο ειδικό, πράσινο τιμολόγιο, με την πλειονότητα των παρόχων να προσφέρει τιμές κάτω των 0,15 ευρώ/kWh και ελάχιστους να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα. Το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο (για καταναλώσεις κάτω των 500 kWh) ανακοινώθηκε από την ΔΕΗ, με την τιμή χρέωσης να διαμορφώνεται σε 0,136 ευρώ/kWh, ακολούθησαν: ΕΛΙΝΟΙΛ με 0,14038 ευρώ/kWh, ΗΡΩΝ με 0,14052 ευρώ/kWh, NRG με 0,14120 ευρώ/kWh, PROTERGIA με 0,14260 ευρώ/kWh κ.λπ., ενώ στην τριάδα των ακριβότερων πράσινων τιμολογίων συμπεριλαμβάνονται οι: ΟΤΕ ESTATE (0,198 ευρώ/kWh), ELPEDISON (0,17058 ευρώ/kWh) και ΖΕΝΙΘ (0,16947 ευρώ/kWh).

