Βιντεοληπτικό υλικό από τους δράστες που ξυλοκόπησαν άγρια δύο άτομα στο Περιστέρι αφού τους ρώτησαν «τι ομάδα είναι» έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ομάδα 15 ατόμων εντόπισαν δύο άτομα ηλικίας 16 και 19 ετών και τους επιτέθηκαν.

Οι δράστες αμέσως μετά την επίθεση κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο με αυτοκίνητα ωστόσο οι αριθμοί των πινακίδων των Ι.Χ έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.