Στις 13 Φεβρουαρίου προσδιορίστηκε στο Μεικτό ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι από την 39χρονη σε βάρος του 37χρονου, εν διαστάσει, συζύγου της, τον Οκτώβριο του 2022, σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο.

Στο "σκαμνί" θα καθίσει η 39χρονη γυναίκα και μαζί της, με την κατηγορία της συνέργειας, η φίλη της και ο οδηγός ταξί που φυγάδευσε την 39χρονη μετά την επίθεση με το καυστικό υγρό.

Η 39χρονη παραμένει εδώ και ένα χρόνο στις φυλακές της Νεάπολης. Αμέσως μετά την επίθεση με το βιτριόλι, κατάφερε να διαφύγει και κρυβόταν για μέρες μέχρι που αποφάσισε να παραδοθεί συνοδευόμενη από δικηγόρο.

Η 39χρονη, κατά την απολογία της παρουσίασε τον εαυτό της ως θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς, απειλών και ξυλοδαρμών, ισχυριζόμενη ότι αναγκάστηκε να κάνει χρήση του καυστικού υγρού ως μέσο αυτοπροστασίας καθώς φοβόταν για τη ζωή της.

Πάντως σε αντίθεση με το προφίλ της φοβισμένης και κακοποιημένης γυναίκας που παρουσίαζε η ίδια για τον εαυτό της, η οικογένεια του 37χρονου περιγράφει μία γυναίκα αδίστακτη και σατανική, ικανή για όλα.

Ο εγκαυματίας πάλι σε κουβέντες που είχε με συγγενείς και φίλους τα πρώτα 24ωρα αφ’ ότου συνήλθε από την καταστολή- δεν έδωσε τελικά κατάθεση στην ανακρίτρια - φέρεται να αποκάλυψε για τη μοιραία νύχτα ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε ουρλιάζοντας από τους φρικτούς πόνους.

Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, ένιωθε μόνο ότι καιγόταν. Υπάρχει μάλιστα βίντεο ντοκουμέντο με τον ίδιο να τρέχει σε αλλόφρονα κατάσταση τις σκάλες του ξενοδοχείου.

Υποστηρίζεται ότι πριν πέσει για ύπνο φέρεται να είπε στην 39χρονη ότι δεν μπορούσε να συνεχίσουν να βρίσκονται κρυφά και ότι έπρεπε να διακόψουν.

Σημειώνεται ότι στο πόρισμα του αρμόδιου τμήματος των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ για τη ανάλυση του καυστικού υγρού με το οποίο περιέλουσε τον 37χρονο η πρώην σύζυγος του γίνεται λόγος για βιτριόλι και μάλιστα σε πυκνό υδατικό διάλυμα, το οποίο είχε αναμίξει με άλλο υγρό.

Οι ειδικοί του Τμήματος Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων, του εργαστηρίου εξέτασης γυαλιών, πλαστικών υλών, συνθετικών υφάνσιμων ινών και χρωμάτων, διαπίστωσαν ότι ήταν ισχυρότατα όξινο και ανιχνεύθηκε σε αυτό εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση θειικών ανιόντων.

Είναι ενδεικτικό ότι τόσο το τζιν που φορούσε ο 37χρονος όσο και το υπόστρωμα του κρεβατιού είχαν τρυπήσει από το καυστικό υγρό. Στην έκθεση αναφέρεται ότι «έφεραν οπές και φθορές, χαρακτηριστικές της επίδρασης ισχυρού οξέος».

