«Στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο προχωράει και είναι ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι θέλει να το προχωρήσει γρήγορα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα» δήλωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, σχετικά με όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές για το νομοσχέδιο που αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο ηθοποιός και παρουσιαστής αναφέρθηκε στο παράδειγμα που έφερε χθες ο κ. Μητσοτάκης για το ομόφυλο ζευγάρι με παιδί, το οποίο κινδυνεύει να μεταφερθεί σε ίδρυμα εάν η μητέρα του που πάσχει από καρκίνο, φύγει από τη ζωή, γιατί νομικά η σύντροφός της δεν είναι γονιός του παιδιού.

Με την επισήμανση ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από το ότι όλα έχουν λυθεί με το σύμφωνο συμβίωσης» ο κ. Καπουτζίδης τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η ισονομία.

«Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ειλικρινά ταλαιπωρούνται 15, 16, 17, 18 χρόνια περιμένοντας ένα χαρτί το οποίο να μπορεί να καλύψει το παιδί του και τους ίδιους. Και αυτή τη στιγμή αυτό το χαρτί φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυτό είναι η νούμερο ένα είδηση και το πιο σημαντικό από αυτά που συνέβησαν χθες» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως είναι σε σωστή κατεύθυνση όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

«Στο τέλος της μέρας, δηλαδή, αυτό μετράει. Μπορεί να περίμενα να ακούσω κάτι παραπάνω ή κάτι καλύτερο ή έναν λόγο πιο υποστηρικτικό για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και έχουμε ακούσει πολλές χυδαιολογίες, πολλές βρισιές, πολλά υποτιμητικά, πολλά προσβλητικά και πολλά μειωτικά σχόλια από πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα και ήλπιζα λίγο να βοηθήσει στο να μπει ένα τέλος σε αυτό. Ίσως βέβαια επειδή ήταν κάπως μετριοπαθής και ήρεμος, ίσως να βοηθήσει τελικά και να θέλησε να ρίξει τους τόνους και είπε κιόλας ότι σκοπός είναι να συνεννοηθούμε. Άρα, μπορεί και τελικά με μια δεύτερη ανάγνωση να το πετύχουμε και αυτό» προσέθεσε.

«Και να πούμε και κάτι άλλο, επειδή ακούμε πολλές φορές η φύση λέει αυτό, λέει το άλλο. Εδώ δεν πάμε να αλλάξουμε τη φύση, δεν θα πάει κανένας με τον σύντροφό του και θα πει γεια σας, έχουμε δύο σπερματοζωάρια, θέλω να κάνουμε παιδί. Με ένα σπερματοζωάριο και ένα ωάριο γίνεται πάντα το παιδί. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αυτό ορίζει η φύση και έτσι θα συνεχίσει να γίνεται. Η φύση όμως δεν δημιούργησε τον γάμο. Ο γάμος είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο το έφτιαξε ο άνθρωπος και φτιάχνοντάς το αποφάσισε κάποιους ανθρώπους να τους αποκλείσει από αυτό» επισήμανε ο κ. Καπουτζίδης.

Η ισονομία, τόνιζε είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. «Δεν το θέλουν οι άνθρωποι οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι τον γάμο γιατί ντε και καλά θέλουν όλοι να πάνε να παντρευτούν. Την ισονομία θέλουμε. Όταν με αντιμετωπίζεις, όταν μου δίνεις λιγότερα δικαιώματα ως άνθρωπο, πάει να πει ότι με αντιμετωπίζεις ως έναν κατώτερο πολίτη. Και αν με αντιμετωπίζεις εσύ ως κράτος ως κατώτερο πολίτη, δίνεις το οκέι και στους πολίτες σου να με αντιμετωπίζουν ως κατώτερο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Βρισιές, χυδαιότητες, επιθέσεις, δολοφονικές επιθέσεις, όλα αυτά προκύπτουν επειδή το ίδιο το κράτος μας έχει τοποθετήσει στη βήτα κατηγορία πολιτών» υπογράμμισε ο κ. Καπουτζίδης.

