Εξιχνιάστηκε η μαφιόζικη επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Χανιώτη της Χαλκιδικής, κατά την οποία δολοφονήθηκε 39χρονος Σκοπιανός και τραυματίστηκε 45χρονος φίλος του. Δράστης της μαφιόζικης επίθεσης είναι ένας 33χρονος Σκοπιανός καθώς και ένας συνεργός του.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή απ’ όπου έγινε η επίθεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό της διαδρομής που ακολούθησαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε ένα πιστόλι ανατολικού τύπου που έφερε σιγαστήρα και γεμιστήρα με πέντε φυσίγγια, μάλλινος σκούφος και ζευγάρι γάντια με ίχνη πυρίτιδας.

Ο Σκοπιανός συνελήφθη και παραμένει κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης της χώρας του, ως ύποπτος για τη συμμετοχή του σε ανθρωποκτονία δύο ατόμων, που έγινε τον περασμένο Μάρτιο στη χώρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε δύο εγκληματικές ομάδες που πιθανόν να συνδέονται με παρόμοιες επιθέσεις τον Μάρτιο του 2023 στα Σκόπια και τον Ιούνιο του ίδιου έτους στο Κόσοβο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο μαζί με συνεργό του, πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα αλλοδαπό ομοεθνή τους και τραυμάτισαν ακόμα έναν ομοεθνή τους, που παραθέριζαν στη Χαλκιδική.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου 2023 σε περιοχή της Χαλκιδικής, δύο άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν παραθεριστική οικία και με τη χρήση πυροβόλων όπλων, πυροβόλησαν προς το εσωτερικό της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 39χρονου και τον τραυματισμό ενός 45χρονου, που διέμεναν μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς τους.

Από την εξερεύνηση που πραγματοποίησαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξωτερικά της οικίας 19 κάλυκες, ένα φυσίγγιο και μία γεμιστήρα όπλου.

Η έρευνα επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό της διαδρομής που ακολούθησαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους. Παράλληλα, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από την οικία και σε δύσβατη θαμνώδη έκταση, εντοπίστηκε ένα πιστόλι ανατολικού τύπου που έφερε σιγαστήρα και γεμιστήρα με -5- φυσίγγια, μάλλινος σκούφος και ζευγάρι γάντια με ίχνη πυρίτιδας.

Από τις επακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις και αναλύσεις των ευρημάτων διαπιστώθηκε η χρήση τους κατά την εγκληματική πράξη και σε συνεργασία με τις Διωκτικές Αρχές στο εξωτερικό, εξακριβώθηκε η συμμετοχή του αλλοδαπού άνδρα, ως ένας από τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας των ομοεθνών του.

Παράλληλα, από την αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, φέρεται ότι το κίνητρο του εγκλήματος σχετίζεται με την αντιπαλότητα δύο εγκληματικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εδρεύουν στη χώρα καταγωγής τους.

Ο παραπάνω αλλοδαπός συνελήφθη και παραμένει κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης της χώρας του, ως ύποπτος για τη συμμετοχή του σε ανθρωποκτονία δύο ατόμων, που έγινε τον περασμένο Μάρτιο στη χώρα τους.

Σε βάρος του εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή του στη χώρα μας.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων και των υπόλοιπων συνεργών του ή άλλων εμπλεκόμενων ατόμων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής».

