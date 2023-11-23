Λογαριασμός
Πού παραμένει αυξημένη η κίνηση

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 09:33
μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων

  • στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισού,
  • στην Αττική οδό απο τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου,
  • στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό,
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισιας ανάμεσα στην Πανορμου και το Ψυχικό
  • και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο υψος του Αλίμου
