Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων

στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισού,

στην Αττική οδό απο τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου,

στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό,

στα δύο ρεύματα της Κηφισιας ανάμεσα στην Πανορμου και το Ψυχικό

και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο υψος του Αλίμου

Πηγή: skai.gr

