Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων
- στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισού,
- στην Αττική οδό απο τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου,
- στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό,
- στα δύο ρεύματα της Κηφισιας ανάμεσα στην Πανορμου και το Ψυχικό
- και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο υψος του Αλίμου
Πηγή: skai.gr
