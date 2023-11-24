Αδιανόητο: Προαστιακός που πήγαινε στο αεροδρόμιο μπήκε σε λάθος γραμμές και έφτασε Λιόσια

Πανικός επικράτησε χθες σε δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας, όταν ο συρμός ο οποίος σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων επρόκειτο να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό το Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», βρέθηκε κατά λάθος στη γραμμή που οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα να καταλήξει στο σταθμό των Άνω Λιοσίων.

Όπως αναφέρει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ANT1, έκπληκτοι οι επιβάτες είδαν να φτάνουν σε άλλο σταθμό από εκείνον για τον οποίο είχαν ξεκινήσει.

Κάποιοι από αυτούς όταν συνειδητοποίησαν τι είχε γίνει, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός μπήκε σε λάθος ράγες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ουσιαστική ενημέρωση των επιβατών εκ μέρους της εταιρίας δεν υπήρξε ενώ ούτε ο φύλακας στο σταθμό των Άνω Λιοσίων δεν είχε την απαραίτητη πληροφόρηση.

Έγινε ηχητική ανακοίνωση ότι το ίδιο τρένο θα αναχωρούσε εκ νέου προκειμένου να μεταβεί όπως εξαρχής έπρεπε, στο σταθμό Αεροδρομίου.

Οι πολίτες επιβιβάστηκαν, όμως ο συρμός δεν ξεκινούσε.

Μετά από λίγο υπήρξε νέα ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες έπρεπε να αποβιβαστούν από το συρμό και να μεταβούν στην απέναντι αποβάθρα, απ όπου επιβιβάστηκαν σε άλλο συρμό για να φτάσουν τελικά στο αεδροδρόμιο.

