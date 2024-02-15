Τέσσερα ακόμα άτομα απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Ρεθύμνου για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης στον Μυλοπόταμο.

Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς άντρες, που κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις με ανήλικο, που αφού ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

Αύριο, Παρασκευή πρόκειται να απολογηθούν οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι, που διώκονται επίσης με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο.

Χθες προφυλακιστέοι κρίθηκαν τρεις νέοι άντρες που διώκονται για βιασμό της ανήλικης.

Είναι συνολικά 5 τα άτομα, που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση ανάμεσα στους συνολικά 12 που κατηγορούνται. Προηγήθηκαν οι προφυλακίσεις ενός 22χρονου και ενός 38χρονου Πακιστανού.

Στο μεταξύ, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έχει αφεθεί και ένας 27χρονος, επίσης από τον Μυλοπόταμο, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την κοπέλα, γεγονός που επικαλέστηκε. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πρόκειται για μια υπόθεση, την οποία η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου ερευνούσε από μήνες, μετά από ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και διαπίστωσε η σεξουαλική κακοποίηση της 15χρονης από 12 άτομα, τα οποία λογοδοτούν στην δικαιοσύνη.

