Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η 30χρονη που, την παραμονή της περυσινής Πρωτοχρονιάς, έριξε το 11 μηνών βρέφος της στα παγωμένα νερά της τεχνητής λίμνης του Αλιάκμονα, στην Ημαθία, με αποτέλεσμα αυτό να βρει ασφυκτικό θάνατο. Το Κακουργιοδικείο την έκρινε ένοχη για τον θάνατο της κορούλας της, αναγνωρίζοντας όμως, με πλειοψηφία 6-1, ότι τέλεσε της πράξη με μειωμένο καταλογισμό.

Όπως προέκυψε κατά την ακροαματική διαδικασία, η κατηγορούμενη είχε ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικές δομές, ενώ τα προβλήματα ψυχικής φύσεως επιβεβαιώθηκαν από σχετικές πραγματογνωμοσύνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δε, το επίμαχο διάστημα που τέλεσε την ανθρωποκτονία είχε διακόψει την φαρμακευτική της αγωγή.

Στην απολογία της ομολόγησε το έγκλημα, ενώ διάβασε ένα γράμμα που έγραψε μέσα από τις φυλακές του Ελαιώνα Θηβών όπου κρατείται, προς την κόρη της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 30χρονη είχε φύγει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με το βρέφος από το χωριό Σταυρός Ημαθίας, όπου ζούσε με συγγενείς της, και επέστρεψε την επόμενη μέρα χωρίς το παιδί. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ξεκίνησαν οι έρευνες και το βρέφος βρέθηκε τελικά νεκρό σε μία όχθη του φράγματος. Αρχικά αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για ατύχημα, ισχυρισμό τον οποίο ανακάλεσε, όταν με παραγγελία του ανακριτή Βέροιας, διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στον τόπο του εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

