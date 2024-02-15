Της Ιωάννας Μάνδρου

Εισαγγελική έρευνα διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το περιστατικό με τoν server στο ΕΚΠΑ.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέμεναν κάποια έγγραφη αναφορά από το πανεπιστήμιο, αλλά τελικά προχώρησαν σε αυτεπάγγελτη παρέμβαση για τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναζητηθεί η τυχόν διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων και συγκεκριμένα αυτές της παρακώλυσης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και της φθοράς ψηφιακών δεδομένων.



Στόχος είναι να διακριβωθεί ποια η έκταση της ζημίας στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΠΑ και να ερευνηθεί ποια πρόσωπα είχαν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα.



Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που θα διενεργήσει το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπό την εποπτεία εισαγγελικού λειτουργού θα ληφθούν καταθέσεις εκπροσώπων των πρυτανικών αρχών και θα ζητηθεί να διαβιβαστεί αντίγραφο της ΕΔΕ ήδη διενεργείται .



Πηγή: skai.gr

