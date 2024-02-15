Λογαριασμός
Συγκέντρωση «Σπαρτιατών» στο Σύνταγμα κατά του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων – Φωτογραφίες 

Οι πολέμιοι του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο, διαδηλώνουν με σταυρούς, εικόνες και θρησκευτικά βιβλία στα χέρια - Στις 16.00 κάλεσμα των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων

σπαρτιατες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, μετά από κάλεσμα του κόμματος Σπαρτιάτες, άτομα που διαμρτύρονται κατά του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ενόψει της ψήφισης του πολυθρύλητου νομοσχεδίου απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής.

σπαρτιατες

Οι πολέμιοι του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο, με σταυρούς , εικόνες και θρησκευτικά βιβλία στα χέρια, διαδηλώνουν μπροστα από τη Βουλή, στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. 

σπαρτιατες

spartiates

Την ίδια ώρα, υπάρχει στις 4 μ.μ. κάλεσμα των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων στο Σύνταγμα, ενόψει της ψήφισης του νόμου για την ισότητα στον γάμο

