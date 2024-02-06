Λογαριασμός
Στα Μετέωρα με τον σύζυγό του ο Στέφανος Κασσελάκης 

Στιγμές ανάπαυλας για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Στην Καλαμπάκα και τα Μετέρωρα βρέθηκαν χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ και την σκυλίτσα τους, Φάρλει. 

Η επίσκεψη ήταν ιδιωτική και τη φωτογραφία από την εκδρομή ανέβασε στον λογαριασμό του instagram ο Τάιλερ Μακμπέθ (την οποία αναδημοσίευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ). 

metevra

