Στην Καλαμπάκα και τα Μετέρωρα βρέθηκαν χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ και την σκυλίτσα τους, Φάρλει.
Η επίσκεψη ήταν ιδιωτική και τη φωτογραφία από την εκδρομή ανέβασε στον λογαριασμό του instagram ο Τάιλερ Μακμπέθ (την οποία αναδημοσίευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ).
Πηγή: skai.gr
