Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, γύρω στις 14:30, μία 63χρονη γυναίκα έπεσε από τον όγδοο όροφο ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Σαλαμίνος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ που προσπάθησαν να επαναφέρουν τη γυναίκα, ήταν όμως ήδη αργά.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο ερευνούν τα αίτια της πτώσης της γυναίκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.