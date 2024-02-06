Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Πτώση γυναίκας από τον όγδοο όροφο ξενοδοχείου

Γύρω στις 14:30, μία 63χρονη γυναίκα έπεσε από τον όγδοο όροφο ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης

Θεσσαλονίκη πτώση γυναίκας

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, γύρω στις 14:30, μία 63χρονη γυναίκα έπεσε από τον όγδοο όροφο ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Σαλαμίνος.

Θεσσαλονικη

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ που προσπάθησαν να επαναφέρουν τη γυναίκα, ήταν όμως ήδη αργά.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο ερευνούν τα αίτια της πτώσης της γυναίκας.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Πτώση γυναίκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark