Την έναρξη του εορταστικού 12 ημέρου κήρυξαν στην κεντρική πλατεία Κοζάνης οι χορευτικοί θίασοι των Μωμόγερων. Το εθιμικό δρώμενο των Μωμόγερων είναι ένα από τα καρναβαλικά δρώμενα του δωδεκαημέρου, ξεκινά παραμονή των Χριστουγέννων και διαρκεί έως και λίγο μετά τα Φώτα. Πραγματοποιείται σε οκτώ δημοτικά διαμερίσματα της Κοζάνης (Τετράλοφος, Άγιος Δημήτριος, Αλωνάκια, Σκήτη, Πρωτοχώρι, Κομνηνά, Ασβεστόπετρα, Καρυοχώρι) και συνδέεται με την ισχυρή παράδοση που κράτησαν ζωντανή οι πρόσφυγες από ορισμένες περιοχές του Πόντου.

Το εθιμικό δρώμενο λόγω της σπουδαιότητάς του είναι εγγεγραμμένο στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (UNESCO).

Οι χορευτικοί θίασοι των Μωμόγερων αποτελούνται από μια ομάδα νεαρών χορευτών όπου πειθαρχούν στις εντολές και εκτελούν παραγγέλματα του αρχηγού της ομάδας. Στον θίασο υπάρχει η νύφη και ο διάβολος, ή κάποιος ντυμένος ως γέρος που κατά την διάρκεια του δρώμενου θα προσπαθήσει να κλέψει την νύφη. Το κλέψιμο της νύφης είναι κοινό σε όλους τους θιάσους και τις παραλλαγές του εθίμου και συμβολίζει, όπως λέγεται, «την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα». Το περιεχόμενο των παραστάσεων του θιάσου είναι κατά κανόνα κωμικό και ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λάβει και κοινωνικές διαστάσεις

Συνοδεία της ποντιακής λύρας, οι Μωμόγεροι από την Τετράλοφο, τα Αλωνάκια και τη Σκήτη Κοζάνης, χόρεψαν στην κεντρική πλατεία ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.





