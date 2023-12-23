Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται το 2024 με αισιοδοξία και χαρά, προσκαλώντας μας σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και λάμψη! Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος μεταμορφώνεται και φέτος στο ιδανικότερο σκηνικό υποδοχής του νέου έτους, καθώς θα φιλοξενήσει δύο ξεχωριστές συναυλίες με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Μαρίνα Σάττι, και καλεσμένους όλους και όλες εμάς!

Στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή της Πλατείας Συντάγματος που θα ξεκινήσει στις 22:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, οικοδεσπότες θα είναι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 θα υποδεχθεί στη σκηνή τον νέο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα θα δώσει το σύνθημα για την παραδοσιακή αντίστροφη μέτρηση της αλλαγής του χρόνου, όπου πυροτεχνήματα θα φωτίσουν τον αττικό ουρανό καλωσορίζοντας με λάμψη το 2024.

"Καθώς υποδεχόμαστε το 2024, ανοίγουμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο για την Αθήνα" δήλωσε ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. "Με αισιοδοξία και αλληλεγγύη, ξεκινάμε τη δημιουργία μιας πιο πράσινης, φιλικής και ανθρώπινης Αθήνας, μιας πόλης που ενώνει και εμπνέει, και που θα αφήσει μια θετική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές."

Από την εορταστική βραδιά που ετοιμάζει ο Δήμος Αθηναίων για την υποδοχή του 2024 δεν θα λείπει κανείς, καθώς όσοι και όσες δεν καταφέρουν να βρεθούν στο Σύνταγμα θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν μέσω της ΕΡΤ1 που θα μεταδώσει από τις 22:55 ζωντανά το σύνολο του σόου των καλλιτεχνών. Η Σοφία Ρομπόλη θα βρίσκεται εκεί αναλαμβάνοντας την παράλληλη απόδοση της εκδήλωσης της υποδοχής του 2024 στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Δύο ξεχωριστές συναυλίες καλωσορίζουν το 2024 εκρηκτικά!

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς της χώρας μας, θα παρουσιάσει μια μουσική παράσταση στηριγμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών, με τον ιδιαίτερο τρόπο που το κάνει στην επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ1 «Μουσικό Κουτί», όπου μοιράζεται με τους εκλεκτούς καλεσμένους του πρωτότυπες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. Μαζί του στη σκηνή θα βρεθεί η Βίκυ Καρατζόγλου, μία από τις νεότερες αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές φωνές, ο Βύρων Τσουράπης, πιστός συνοδοιπόρος του Νίκου Πορτοκάλογλου στις ζωντανές εμφανίσεις του, αλλά και η δυναμική μπάντα «Ευγενείς Αλήτες» με τους Θανάση Τσακιράκη, Ηλία Λαμπρόπουλο, Αλέξανδρο Ζουγανέλη και Κατερίνα Λιάκη.

Το δικό της στίγμα θα δώσει στη βραδιά και η δημοφιλής τραγουδίστρια και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2024, Μαρίνα Σάττι, με τους pop, mainstream και ethnic ρυθμούς της, παρουσιάζοντας ένα μουσικό σόου με τη σφραγίδα της μοναδικής αισθητικής της. Μέσα από ανατρεπτικές προσεγγίσεις και απρόσμενους πειραματισμούς με pop και urban στοιχεία, η μοναδική καλλιτέχνις που δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει θα μας ταξιδέψει με τη σπουδαία μπάντα της στο εθιστικό μουσικό της σύμπαν. Από τη «Μάντισσα» ως τη YENNA της κι από όλο το εύρος της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων ως την trap, η πάντα σύγχρονη Μαρίνα Σάττι θα μας ξεσηκώσει με ζουρνά, νταούλι, πολυφωνικές αλχημείες, γκάιντα, beats και αισθησιασμό μέχρι τις πρώτες ώρες του 2024!

Πάρτι ως το πρωί στη Βαρβάκειο!

Παράλληλα, από τις 23:00, και αυτήν την Πρωτοχρονιά η Βαρβάκειος Αγορά μετατρέπεται στο απόλυτο πρωτοχρονιάτικο dance floor! Ο Δήμος Αθηναίων και οι Street Outdoors μας προσκαλούν στο μεγαλύτερο και πιο ιδιαίτερο ΝΥΕ party της πόλης, όπου καταξιωμένοι DJ και παραγωγοί αναλαμβάνουν τα decks και μοιράζουν upbeat μουσική για χορό ως το πρωί.

Από την καρδιά της Αθήνας, υποδεχόμαστε όλοι μαζί το 2024 με τις πιο θερμές ευχές και τα πιο ζεστά χαμόγελά μας, στην πιο λαμπερή βραδιά του έτους!

