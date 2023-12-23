Βρήκε στο δρόμο τσαντάκι που περιείχει το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ και χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκε στη διαδικασία να το παραδώσει στην Αστυνομία, ενώ όταν είδε το όνομα του κατόχου, αντελήφθη πως επρόκειτο για πελάτη του.

Ο λόγος για τον κ. Δημήτρη Γραμματικόπουλο, ο οποίος διατηρεί συνεργείο αυτοκινήτων στην πόλη. «Πήγαινα το πρωί της Πέμπτης με το μηχανάκι και τον πατέρα μου σε μια δουλειά, όταν στην οδό Ανθείας στα Ζαρουχλέικα, είδαμε στο δρόμο πεταμένο ένα πορτοφόλι. Το πήραμε και γυρίσαμε στο σπίτι για να ετοιμαστούμε να κατεβούμε στην αστυνομία και να το παραδώσουμε. Εκτός από το μεγάλο χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ που περιείχε, είχε κάρτες και την ταυτότητα του κατόχου του. Όταν είδα το όνομα, διαπίστωσα οτι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο έχω συνεργαστεί και τον γνωρίζω προσωπικά. Τον πήρα τηλέφωνο και κατάλαβα αμέσως την απελπισία του. Του είπα, έλα από το μαγαζί που έχω να σου κάνω ένα δώρο και εκεί κατάλαβε τι είχε συμβεί», δήλωσε.

Οπως αναφέρει ο κ. Γραμματικόπουλος «Και 20 ή 50 ευρώ να περιείχε το πορτοφόλι θα το παρέδιδα χωρίς δεύτερη σκέψη. Να είμαστε άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Τα χρήματα που βρήκα, προορίζονταν για να πληρωθούν υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Φανταστείτε τι χρέος θα είχε δημιουργηθεί στον συνάνθρωπό μου, αν δεν του είχαν επιστραφεί».

Πηγή: skai.gr

