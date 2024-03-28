Αναλυτική κατάσταση για τις παιδικές χαρές στην πόλη παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων. Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση: «Οι περισσότερες παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων λειτουργούσαν το προηγούμενο διάστημα χωρίς την ανανέωση της καταλληλότητας λειτουργίας τους, με ευθύνη και γνώση της προηγούμενης δημοτικής Αρχής. Μάλιστα, κατόπιν ελέγχων από τον φορέα πιστοποίησης τα έτη 2022 και 2023 δεν πιστοποιήθηκε η καταλληλότητα 11 παιδικών χαρών και η προηγούμενη δημοτική Αρχή συνέχιζε να τις έχει σε λειτουργία, ενώ είχε εκπονηθεί μελέτη ανακατασκευής τους».

Ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ακόμη πως «15 παιδικές χαρές είχαν ελεγχθεί και βρέθηκαν με προβλήματα στη λειτουργία τους, χωρίς να λάβουν βεβαίωση λειτουργίας από τον φορέα και παρέμειναν ανοιχτές, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες».

Και προσθέτει: «Στο όνομα της ασφάλειας των παιδιών και μετά από σχετική εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών, ανακοινώνουμε ότι διακόπτεται η λειτουργία των ακατάλληλων και επικίνδυνων παιδικών χαρών και δεσμευόμαστε μετά τις κατεπείγουσες ενέργειές μας, ότι ξεκινούν οι διαδικασίες ανακατασκευής τους».

Οι πρώτες ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές αναμένεται ν' αρχίσουν να παραδίδονται τον Ιούνιο.

Οι παιδικές χαρές των οποίων θα διακοπεί η λειτουργία για λόγους ασφαλείας είναι οι: 112 Κ.Π.Χ. (Σίνα & Αραχώβης), 182 Κ.Π.Χ. (Δεινοκράτους - Κολωνάκι), 288 Κ.Π.Χ. (Ραυτοπούλου & Σουλιωτών - Ν. Κόσμος), 509 Α' Κ.Π.Χ (Α - Άλσος Προμπονά), 509 Β' Κ.Π.Χ (Β - Άλσος Προμπονά), 517 Κ.Π.Χ (Καβάφη & Ζαφειροπούλου - Κ. Πατήσια), 528 Κ.Π.Χ (Σαβαγηνών & Διοπόλεως - Λαμπρινή), 540 Κ.Π.Χ. (Ερμωνάσσης & Πιτυούντος - Θερμίδα), 586 Κ.Π.Χ. (Βικέλα & Λαμπάκη - Κ. Πατήσια), 589 Κ.Π.Χ. (Βαλλιάνων & Δαιπερφελδ - Πατήσια), 681 Κ.Π.Χ. (Πλ. Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών), 795 Κ.Π.Χ. (Βαφειοχωρίου & Παπαστράτου - Γκύζη).

Σε συνεργασία με τον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., η δημοτική Αρχή έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

- Έχει ληφθεί η απόφαση, ώστε να ενταχθεί η ανακατασκευή 9 παιδικών χαρών, των οποίων διεκόπη η λειτουργία, στο Π.Δ.Ε, με σκοπό την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης εξοπλισμού παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων και λοιπών υλικών.

- Έχει συμφωνηθεί η ανακατασκευή 2 παιδικών χαρών, των οποίων διεκόπη η λειτουργία, μέσω χορηγίας άμεσα, ενώ μία ακατάλληλη παιδική χαρά αλλάζει χρήση και μετατρέπεται σε χώρο παιχνιδιού.

- Δυο παιδικές χαρές που ήταν κλειστές για καιρό, ανακατασκευάζονται, ώστε να ανοίξουν άμεσα.

- Έχουν ήδη δρομολογηθεί τα έργα επισκευής και θα παραδοθούν πλήρως επισκευασμένες στους δημότες, 15 παιδικές χαρές που έχρηζαν εργασιών συντήρησης.

- Έχει γίνει πρόσκληση για την ανάθεση σε πιστοποιημένη εταιρία να κάνει επανέλεγχο όλων των παιδικών χαρών, ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα πρότυπα.

- Σχεδιάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να εφαρμοστεί ψηφιοποιημένο σύστημα διαχείρισης των παιδικών χαρών, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό στη διαδικασία διαχείρισής τους και τη διαρκή συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα πρότυπα ασφαλείας.

- Ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του έτους, η προκήρυξη διαγωνισμού για τη διετή συντήρηση όλων των παιδικών χαρών, που δεν βρίσκονται σε ενεργή σύμβαση συντήρησης.

Τέλος, στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων προτείνει στους δημότες των οποίων οι παιδικές χαρές της γειτονιάς τους παραμένουν κλειστές για την ανακατασκευή, να εξυπηρετούνται από κοντινές παιδικές χαρές, μέχρι την ολοκλήρωση της ανακατασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

