Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη ένα βίντεο που ανέβηκε χθες στο Facebook και δείχνει μία κατσίκα κρεμασμένη από ένα δέντρο, σε ένα χωράφι στην Ικαρία.

Οι εικόνες έκαναν αστραπιαία τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αποτροπιασμό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο post της η χρήστης που έκανε που έκανε γνωστό το γεγονός, «πιάσαμε πάτο».

Δείτε εδώ το σκληρό βίντεο

Οι χρήστες των social media αντέδρασαν έντονα, με βαρύς χαρακτηρισμούς για τους δράστες αυτής της κτηνωδίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία τους.

Πηγή: skai.gr

