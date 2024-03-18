Την παράδοση θα τηρήσουν σήμερα οι περισσότεροι δήμοι της Αθήνας και θα... τιμήσουν τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας με σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική και χορό.

Μια σειρά από εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί, με σύμμαχο τον καλό καιρό.

Τα καζάνια και οι φούρνοι στις δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται στο φουλ και ετοιμάζουν από φασολάδα και θαλασσινά, μέχρι ντολμαδάκια, ταραμοσαλάτα, χαλβά και φυσικά την πατροπαράδοτη λαγάνα.

Το υπαίθριο «τραπέζι» που στήνουν οι δήμοι, εντός και εκτός λεκανοπεδίου, θα περιμένει τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους. Μάλιστα ορισμένοι δήμοι θα προσφέρουν δωρεάν τον χαρταετό στους μικρούς δημότες, ενώ άλλοι έχουν οργανώσει και εργαστήρια κατασκευής.

Παραδοσιακό επίκεντρο για τους Αθηναίους αυτή την ημέρα, ο λόφος Φιλοπάππου, τον οποίο θα επισκεφτεί και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Στον δήμο Περιστερίου υπόσχονται τη μεγαλύτερη λαγάνα, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών ετοιμάζει λαγάνα με διαστάσεις 3 μέτρα πλάτος και 4 μέτρα μήκος! Όπως ανακοίνωσαν στη συνταγή θα χρησιμοποιηθούν 200 κιλά τεσσάρων ποικιλιών αλεύρι, 50 κιλά διαλεχτό σουσάμι, 20 λίτρα σισαμέλαιο, 15 κιλά ταχίνι, αλάτι, ζάχαρη και μαγιά.

Η γιορτή θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (11 π.μ.) και περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Καψάλη και τον Μάκη Τσίκο, ενώ τα παιδιά θα διασκεδάσουν με face painting, κατασκευή μίνι χαρταετών, κουκλοθέατρο και Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών Κώστα Σπυρόπουλου.

«Πετροκούλουμα» θα γιορτάσει ο δήμος Πετρούπολης στην πλατεία Αγίου Δημητρίου (11 π.μ.) με το συγκρότημα του Μιχάλη Μιχόπουλου και με δράσεις για παιδιά 3 έως 11 ετών. Ο δήμος Αιγάλεω έχει προγραμματίσει τις δικές του εκδηλώσεις στο «Μπαρουτάδικο» του άλσους της πόλης (10 π.μ.) με λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια από καλλιτέχνες της πόλης και από τα τοπικά χορευτικά τμήματα Πολιτιστικών Συλλόγων.

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας θα το γιορτάσει στο Άλσος Μητέρας (11 π.μ.) με τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά, ο δήμος Χαϊδαρίου στο Δαφνί (12 μ.μ.) με το συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής του Μπάμπη Πουρνάρα, ο δήμος Καλλιθέας στην πλατεία Νερού στην παραλία (11 π.μ.) με την Κωνσταντίνα και τη Νάσια Κονιτοπούλου και ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (11 π.μ.) με συναυλία του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Για ακόμη μία χρονιά ο δήμος Αλίμου θα καλωσορίσει τη Σαρακοστή στον Λόφο Πανί (11 π.μ.) με την παραδοσιακή ορχήστρα «Τασούλα Θοδωρή» και ο δήμος Αγίου Δημητρίου στον Ασύρματο (10:30) με χορούς και τραγούδια από την «Παραδοσιακή Κομπανία» του Γιάννη Παυλόπουλου.

«Κούλουμα στο Βουνό» προγραμμάτισε ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης και πιο συγκεκριμένα στα ανοιχτά γήπεδα δίπλα από το Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο (12 μ.μ.) με μουσικό συγκρότημα και με δρώμενα από τους συλλόγους της πόλης. Ο δήμος Γλυφάδας προσκαλεί τους δημότες στο «Πατητήρι» (12 μ.μ.) για γλέντι με τη γλυφαδιώτισσα Ελένη Ροδά, τον Θάνο Καληώρα, τον Γιάννη Σακκή και τον Γιώργο Γιαννόπουλο, ενώ τα δικά του παραδοσιακά εδέσματα θα προσφέρει ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας (11:30 π.μ.) και στην εκδήλωση όπου θα συμμετάσχει ο Λαογραφικός Όμιλος Σεμέλη με το χορευτικό του τμήμα.

Ο δήμος Ηλιούπολης θα το γιορτάσει στο πάρκο Χαλικάκι (11 π.μ.) με παραδοσιακή μουσική και εδέσματα, ο δήμος Βύρωνα θα στήσει λαϊκό γλέντι με το μουσικό σχήμα «Τζίτζικες» στο Θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού» (11 π.μ.), ο δήμος Ζωγράφου στο Πάρκο Γουδή (11 π.μ.), ο δήμος Καισαριανής στα «Ξύλινα» (11 π.μ.) με παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό τμήμα Μικρασιατικού Συλλόγου και τα τμήματα παραδοσιακών χορών του Πολιτιστικού Κέντρου, αλλά και με τραγούδια από όλη την Ελλάδα με τη Βιβή Βουτσελά, τον Κώστα Γιαννακόπουλο και την παραδοσιακή ορχήστρα τους.

Στο Άλσος Εθνικής Τράπεζας δίνει το δικό του ραντεβού (11 π.μ.) ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και με συναυλία των ONIRAMA, στο Πάρκο Πευκάκια (10 π.μ.) με ζωντανή μουσική και σαρακοστιανά ο δήμος Αγίας Παρασκευής, στο Δημοτικό Πάρκο Ανθούσας (11:30 π.μ.) ο δήμος Παλλήνης με κρασί, μουσική και χορό.

Ο δήμος Βριλησσίων θα υποδεχθεί τη Σαρακοστή στο ανοιχτό θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» (11 π.μ.), όπου μεταξύ άλλων η Ένωση Κρητών Βριλησσίων θα προσφέρει ρακί και ο πολιτιστικός σύλλογος Βράχος Βριλησσού θα στήσει ένα εργαστήρι κατασκευής χαρταετού.

Ο δήμος Πεντέλης στο πάρκο Θάλωσι στους πρόποδες του λόφου Προφήτη Ηλία (11 π.μ.), ο δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λυκόβρυσης (12 μ.μ.) με ζωντανή μουσική, face painting για τα παιδιά και μάθημα κατασκευής χαρταετού. Στο Κτήμα Φιξ (11:30 π.μ.) έχει ετοιμάσει το δικό του γλέντι ο δήμος Ηρακλείου και υπόσχεται ότι θα ρέει άφθονο κρασί και ρακί από το ρακοκάζανο του Συνδέσμου Κρητών. Το έναυσμα για τον χορό θα δώσουν οι σύλλογοι της πόλης με τα σύνολά τους. Παραδοσιακά Κούλουμα στη λίμνη του Άλσους (11 π.μ.) για τον δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, ενώ ο δήμος Αχαρνών θα στήσει το δικό του γλέντι στο Ολυμπιακό Χωριό (10 π.μ.) με τη συμμετοχή της ορχήστρας του Δημοτικού Ωδείου.

Αλλά και εκτός λεκανοπεδίου οι «χοροί καλά κρατούν». Για τον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στο γήπεδο Ερυθρών και στην κεντρική πλατεία Οινόης (11 π.μ.), για τον δήμο Μεγαρέων στο λιμάνι Νέας Περάμου (11 π.μ.), για τον δήμο Λαυρεωτικής στο Χάος της Καμάριζας (11 π.μ.) με τη Μαρία Δεικτά και την ορχήστρα της και για τον δήμο Σαρωνικού στην Ανάβυσσο (12 μ.μ.) μπροστά από το παλαιό αναψυκτήριο «Πέτρινο», για μουσική και χορό με τα τραγούδια του Νίκου Βολάκου, αλλά και με συναυλία του Τριαντάφυλλου στις 4 μ.μ. Όσο για τους μικρούς δημότες και επισκέπτες θα υπάρχουν χαρταετοί, φουσκωτά παιχνίδια, face painting, ανιματέρ και σόου με σαπουνόφουσκες.

Κούλουμα με τη Γωγώ Τσαμπά στον Πειραιά

Για την Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου, η διασκέδαση θα ξεκινήσει στις 12:00, στην παραλία της Φρεαττύδας, με ένα μεγάλο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά.

Σαρακοστιανά εδέσματα, κρασί και χορός, συνθέτουν το σκηνικό της εορταστικής ημέρας, καθώς μικροί και μεγάλοι θα χαρούν το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού και τα Κούλουμα δίπλα στη θάλασσα του Πειραιά.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών θα πλαισιώσει τη γιορτή με αποκριάτικες μελωδίες.

