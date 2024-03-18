Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη: Κέφι, τραγούδι, χορός σε κάθε συνοικία

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών γιορτάζουν τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2024, με ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι γεμάτο χορό, μουσική, άφθονο κρασί και τα πατροπαράδοτα νηστίσιμα εδέσματα.

Δημότες, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης είναι ευπρόσδεκτοι στις τέσσερις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για την Καθαρά Δευτέρα.

Αναλυτικά:

Στη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα το πατροπαράδοτο έθιμο του χαρταετού θα λάβει χώρα στον Κεδρηνό Λόφο (δάσος του Σέϊχ Σου – Πλ. Τσιάτρα) από τις 10:00 έως και τις 15:00, συνοδεία χορευτικών συγκροτημάτων και παραδοσιακών εδεσμάτων.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα χορευτικά συγκροτήματα: του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου «Οι φίλοι της Παράδοσης», το χορευτικό νέων καταφυγής Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, το χορευτικό ενηλίκων Ι.Ν. Αγ. Μαρίνης και ο Λαογραφικός Όμιλος Παπάφη.

Στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα η καθιερωμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, (Γρ. Λαμπράκη και Κλεάνθους) από τις 11:00 μέχρι τις 15.00.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι Τούμπας με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.

Η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα μας προσκαλεί στο Άλσος Νέας Ελβετίας από τις 11:00 μέχρι τις 15:00 «να γίνουμε μια παρέα» για να γιορτάσουμε τα Κούλουμα, με ζωντανή μουσική, χορό, κρασί και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.

Στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας τα κούλουμα θα εορταστούν στην αυλή του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας από τις 11:00 έως και τις 15:00 με τη συμμετοχή χορευτικών σχημάτων των Συλλόγων της Τριανδρίας.

