Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφό (ιδανικό για πε΄ταγμα του χαρταετού).

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 και στα υπόλοιπα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος καιρός. Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19-03-2024

Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στην Ήπειρο, το Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα στα δυτικά σταδιακά θα σταματήσουν.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι αρχκά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

