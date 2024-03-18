Το Πατρινό Καρναβάλι πέρασε χθες το βράδυ στην ιστορία με αριθμούς ρεκόρ: πάνω από 60.000 καρναβαλιστές και 200.000 επισκέπτες κατέκλυσαν την αχαϊκή πρωτεύουσα φέτος.

Μετά την μεγαλειώδη καρναβαλική παρέλαση στους δρόμους της Πάτρας, οι εκδηλώσεις του φετινού καρναβαλιού ολοκληρώθηκαν το βράδυ με το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου στο μόλο της Αγίου Νικολάου, παρουσία πλήθους κόσμου, σε μία εντυπωσιακή τελετή λήξης.

Η καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου πραγματοποιήθηκε με εκατοντάδες πυροτεχνήματα, φώτισαν τον πατραϊκό ουρανό ...

Το κάψιμο του καρνάβαλου στην Πάτρα, υπερπαραγωγή!!!! Καλή Σαρακοστή σε όλους!!!! pic.twitter.com/vawog4m7QT — Nanaka👩 (@nanakamer) March 11, 2019

