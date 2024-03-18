Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακές εικόνες από το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου στην Πάτρα - Βίντεο, φωτογραφίες

Το Πατρινό Καρναβάλι πέρασε χθες το βράδυ  στην ιστορία με αριθμούς ρεκόρ: πάνω από 60.000 καρναβαλιστές και 200.000 επισκέπτες

πατρα καρναβαλος

Το Πατρινό Καρναβάλι πέρασε χθες το βράδυ στην ιστορία με αριθμούς ρεκόρ: πάνω από 60.000 καρναβαλιστές και 200.000 επισκέπτες κατέκλυσαν την αχαϊκή πρωτεύουσα φέτος. 

Μετά την μεγαλειώδη καρναβαλική παρέλαση στους δρόμους της Πάτρας, οι εκδηλώσεις του φετινού καρναβαλιού ολοκληρώθηκαν το βράδυ με το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου στο μόλο της Αγίου Νικολάου, παρουσία πλήθους κόσμου, σε μία εντυπωσιακή τελετή λήξης. 

πατρα

πατρα

Η καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου πραγματοποιήθηκε με εκατοντάδες πυροτεχνήματα, φώτισαν τον πατραϊκό ουρανό ...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα καρναβάλι Απόκριες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark