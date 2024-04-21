Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην τραγική υπόθεση με το νεκρό κοριτσάκι - μόλις ενός έτους - που μεταφέρθηκε χθες αναίσθητο και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο του νησιού στην Κω.

Η σορός του μεταφέρθηκε το πρωί στη Ρόδο για την ιατροδικαστική εξέταση, από την οποία προέκυψε ότι το μωρό πέθανε από «ασφυξία δια κατάποση τροφής» και ότι δεν έχει υπάρξει βιασμός.

Κατά την πρώτη εξέταση του μωρού στο νοσοκομείο χθες το βράδυ, οι γιατροί διαπίστωσαν την παρουσία άπεπτων τροφών στο αναπνευστικό του σύστημα, με αποτέλεσμα τη μη ροή οξυγόνου,

Παρατήρησαν όμως ότι το βρέφος έφερε εκδορές και γενικευμένες εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος του ενώ διαπίστωσαν και μη φυσιολογικές καταστάσεις στο κάτω μέρος του σώματός του, που δεν συνάδουν με την ηλικία του.

Για τις εκδορές και τις αμυχές, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει χρονικά από ποτέ είναι.

Για τον θάνατο του μωρού έχουν συλληφθεί οι γονείς του, Ρομά σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς – εκτός από μώλωπες και εκδορές – η σορός φέρει ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης.

Στην αστυνομία δήλωσαν ότι τα τραύματα που έφερε το βρέφος προέρχονταν είτε από χτυπήματα που δέχθηκε από τον αδερφό της, ηλικίας δύο (2) ετών, είτε από κάποια ατυχήματα.

Για τις ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, οι γονείς δήλωσαν άγνοια.

