Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί κοντά στον ναύσταθμο Σούδας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, έχουν τεθεί υπό έλεγχο οι μεγάλες εστίες και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παρά μόνο μικρές εστίες εντός της καμμένης έκτασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην προστασία των εγκαταστάσεων και για το λόγο αυτό μάλιστα αποψιλώθηκε ο χώρος έξω από τα κτίρια σε χρόνο ρεκόρ.

Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Ν. Καλογερής μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι η εικόνα είναι καλύτερη καθώς ελέγχονται οι μικροεστίες ενώ δεν κινδυνεύουν τα κτίρια του ναυστάθμου. «Με 9 μποφόρ δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Το νοσοκομείο και τα υπόλοιπα κτίρια δεν κινδυνεύουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλογερής.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Ν. Καλογερής

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες από το ΓΕΝ προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές και δεν υφίσταται κίνδυνος σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές του ΝΚ

Η περιοχή αποκλείστηκε και προληπτικά πραγματοποιήθηκε εκκένωση του οικισμού, του σχολείου και του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (ΝΝΚ).

Στο περιστατικό συνέτρεξαν όλα τα μέσα της Πυροσβεστικής του ΝΚ και του Πυροσβεστικού Σώματος Χανίων, ομάδες «Δευκαλίων» των Ενόπλων Δυνάμεων και εναέρια μέσα από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).

Στην περιοχή βρίσκεται ο διοικητής της νεοσύστατης Διοίκησης Κατασκευών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, ενώ αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού παραμένει σε ετοιμότητα στον Ναύσταθμο για συνδρομή σε περίπτωση που απαιτηθεί.

