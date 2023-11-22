Λογαριασμός
«Μαϊμού» αστυνομικός κατηγορείται για βιασμoύς και ληστείες γυναικών στην Καβάλα

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γυναικών, οι βιασμοί γίνονταν σε διαμέρισμα Airbnb ενώ ο δράστης τους επιδείκνυε όπλο το οποίο στη συνέχεια αποδείχθηκε ψεύτικο

Ανάστατη η Καβάλα από τη σύλληψη 29χρονου που κατηγορείται για βιασμούς και ληστείες σε βάρος γυναικών.

Όπως αναφέρει η proininews.gr ο άντρας που φέρεται να δήλωνε αστυνομικός, οδηγούσε στις κοπέλες σε διαμέρισμα Airbnb, όπου τις κακοποιούσε σεξουαλικά ενώ πριν τις αφήσει ελεύθερες, έκλεβε τα χρήματα τους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γυναικών, ο δράστης έκλεισε ραντεβού στις γυναίκες τουλάχιστον δύο φορές. Δήλωνε σ’ αυτές πως είναι αστυνομικός, επιδεικνύοντας μάλιστα όπλο, το οποίο εκ των υστέρων αποδείχθηκε ψεύτικο.

Μετά την ερωτική τους συνεύρεση (οι ίδιες ισχυρίζονται χωρίς τη θέληση τους), αποσπούσε από αυτές χρήματα. Τα ραντεβού κλείνονταν μέσω ιστοσελίδας. 

Ο 29χρονος με καταγωγή από τη Ξάνθη, οδηγείται στη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, βιασμό και ληστεία.

