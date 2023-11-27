Λογαριασμός
Έξι αναβαθμισμένα σιντριβάνια στις γειτονιές της Αθήνας - Μπακογιάννης: Τα σιντριβάνια της πόλης αλλάζουν όψη

σιντριβάνι

"Ζωντανεύουν" μετά από πολλά χρόνια τα σιντριβάνια της Αθήνας, δίνοντας πολύτιμες ανάσες δροσιάς και ανανέωσης στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για την ανακαίνιση και επαναλειτουργία τους, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση επιπλέον έξι σιντριβανιών σε γειτονιές της Αθήνας.

Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε έξι σιντριβάνια, τα οποία βρίσκονται στην Πλατεία Αθανασίου Διάκου στα Θυμαράκια (Παρασκευοπούλου και Ρόδου), στον Άγιο Σώστη (Τιμοκρέοντος), στην Σπύρου Πάτση (Παιδική Χαρά Ρουφ) και στην Πλατεία Φλέμινγκ (Σπύρου Πάτση).

σιντριβιάνια

Κατά τη διάρκεια των εργασιών -όπου κρίθηκε απαραίτητο- έγινε αποξήλωση των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων, πραγματοποιήθηκε ειδικός καθαρισμός, βαφή, στίλβωση, επισκευή μαρμάρινων επιφανειών, αντικατάσταση σωληνώσεων καθώς και εγκατάσταση νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού, αντλιών, φωτισμού, καλωδιώσεων κλπ.

σιντριβιάνια

«Τα σιντριβάνια της Αθήνας ήταν πάντα συνδεδεμένα με την ιστορία και την ζωή της πόλης.  Τα τελευταία τέσσερα χρόνια υλοποιήσαμε ένα μεγάλο, πολύπλευρο έργο με στόχο την αναβίωση τους, ώστε αυτά τα μοναδικά διακοσμητικά υδάτινα στοιχεία να γίνουν ξανά κομμάτι της καθημερινότητας μας. Γιατί η ζωή της πόλης μας περνά μέσα από τις 129 γειτονιές της», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

σιντριβιάνια

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε αρκετά ακόμα σιντριβάνια της πόλης,  σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της Αθήνας, με σκοπό να παραδοθούν το συντομότερο στους Αθηναίους.

σιντριβιάνια

Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία τετραετία επισκευάστηκαν πλήρως και επαναλειτούργησαν 34 σιντριβάνια που βρίσκονται στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης, ενώ το πρώτο βήμα είχε γίνει με την κατασκευή του σιντριβανιού στην πλατεία Ομονοίας.

σιντριβιάνια

σιντριβιάνια

σιντριβιάνια

σιντριβιάνια

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κώστας Μπακογιάννης Αθήνα
