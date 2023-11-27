ΑΑΔΕ: Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η διασύνδεση POS – Ταμειακών

Συνεχίζεται, με αμείωτο ρυθμό και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης POS - ταμειακών μηχανών.

Για 112 μοντέλα ταμειακών μηχανών, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των ταμειακών μηχανών, που λειτουργούν σήμερα στην αγορά, έχουν εγκριθεί από την ΑΑΔΕ οι αναβαθμίσεις, που θα επιτρέψουν τη διασύνδεσή τους με τα POS.

Σε ελάχιστο χρόνο, ολοκληρώθηκε η δημιουργία του Μητρώου POS. Έχουν καταγραφεί 1.070.000 POS, που λειτουργούν στη χώρα και ανήκουν σε 585.000 επιχειρήσεις.

Από αυτά, 520.000 POS ανήκουν σε επιχειρήσεις, που έχουν υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής. Πρόκειται για 356.000 επιχειρήσεις, που έχουν υποχρέωση να διασυνδέσουν τα POS με τις ταμειακές μηχανές τους.

Ήδη, έχουν υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης 10 διαχειριστές POS, που αντιπροσωπεύουν το 95% των ενεργών POS.

H ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στους διαχειριστές POS καταλόγους με τα 520.000 POS, που πρέπει να αναβαθμιστούν κατά προτεραιότητα. Εντός των επόμενων ημερών, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει e-mail και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, ώστε και εκείνες να φροντίσουν για τη διαθεσιμότητα των συσκευών POS για αναβάθμιση. Επισημαίνεται ότι τα POS μπορούν να αναβαθμιστούν ψηφιακά, εάν είναι συνδεδεμένα στο internet, χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού στον χώρο, που βρίσκεται το POS.

Μετά την αναβάθμιση του POS, η επιχείρηση θα λάβει μήνυμα από την ΑΑΔΕ, ώστε μέσα σε 30 ημέρες να καλέσει τον εγκαταστάτη της για να διασυνδέσει την ταμειακή της μηχανή με το αναβαθμισμένο POS.

Στις επόμενες ημέρες αναμένεται και το επικαιροποιημένο πλαίσιο χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, καθώς και η ρύθμιση των τελευταίων λεπτομερειών, ώστε να μπορούν να διασυνδεθούν με τα POS και οι νέοι τύποι άυλων ταμειακών μηχανών (Virtual Cash Registers), για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τις νέες αυτές λύσεις.

Η πρόοδος του έργου καταγράφεται καθημερινά στην ειδική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/diasyndesipos

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

