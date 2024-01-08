Το CDC (Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων) των ΗΠΑ, δημοσίευσε μόλις στις 5 Ιανουαρίου 2024 ενημερωτικό σημείωμα, όπου αναφέρει ότι η δραστηριότητα της COVID-19 συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς ο επιπολασμός της υποπαραλλαγής JN.1 αυξάνεται.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η βιολόγος Παναγιώτα Ζαχαράκη και ο ιατρός Γιάννης Ντάνασης, αναφέρουν ότι προερχόμενη από την BA.2.86, η υποπαραλλαγή JN.1 είναι τώρα η πιο ευρέως κυκλοφορούσα παραλλαγή του SARS-CoV-2 στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η JN.1 προκαλεί σοβαρότερη νόσηση.

Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2024, η JN.1 εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου 62% (εύρος 55-68%) από όλες τις παραλλαγές SARS-COV-2, με αύξηση από τον εκτιμώμενο επιπολασμό 44% (εύρος 39-50 %) πριν από δύο εβδομάδες. Το CDC παρατηρεί επίσης αύξηση του επιπολασμού της JN.1 στους διεθνείς ταξιδιώτες και τα επίπεδα των ιογενών λυμάτων, καθώς και στις περισσότερες περιοχές παγκοσμίως. Οι νέες διαγνώσεις COVID-19, οι νοσηλείες και οι θάνατοι έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, όμως λοιμώξεις από την COVID-19 προκαλούν πλέον λιγότερο συχνά σοβαρότερες νοσήσεις από ό,τι νωρίτερα στην πανδημία. Τα επίπεδα μόλυνσης που μετρήθηκαν με τη χρήση των λυμάτων και της θετικότητας των διαγνωστικών τεστ, τα οποία καταγράφουν τόσο συμπτωματικές όσο και ασυμπτωματικές λοιμώξεις, είναι υψηλότερα από το προηγούμενο έτος (που σήμερα εκτιμάται ότι είναι ~27% και ~17% υψηλότερα, αντίστοιχα). Τα επίπεδα ιού των λυμάτων, ειδικότερα, έχουν αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες εβδομάδες.

Ακόμη, τα ποσοστά επίσκεψης σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, έχουν επίσης αυξηθεί, αλλά σε μικρότερο βαθμό και παραμένουν 21% χαμηλότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, ο αριθμός των νοσηλειών COVID-19 είναι 22% χαμηλότερος συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και το ποσοστό των συνολικών θανάτων που σχετίζονται με την COVID-19 είναι 38% χαμηλότεροι.

Αυτή η μεταβολή της σχέσης μεταξύ των επιπέδων μόλυνσης και της σοβαρότητας της ασθένειας σχετίζεται με μεγαλύτερα επίπεδα ανοσολογικής προστασίας που παρέχονται από εμβόλια, προηγούμενη μόλυνση ή και τα δύο. Πάνω από το 97% των ανθρώπων έχουν φυσικά ή επαγόμενα από εμβόλια αντισώματα κατά του ιού που προκαλεί η COVID-19 (SARS-CoV-2). Αυτή η ανοσολογική προστασία μπορεί να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου, αλλά τείνει να διαρκεί περισσότερο για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών παρά για την πρόληψη λοιμώξεων.

Κατά το CDC, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η COVID-19 και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της, όπως το long Covid, παραμένουν σημαντικές απειλές για τη δημόσια υγεία, ειδικά για τους ανθρώπους που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας.

Μερικά παραπάνω στατιστικά στοιχεία και οδηγίες:

- Οι νοσηλείες λόγω COVID-19 αυξήθηκαν στις ΗΠΑ κατά 20,4% την εβδομάδα που έληξε στις 30 Δεκεμβρίου 2023. Την ίδια περίοδο, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 12,5%, με τους θανάτους από COVID-19 να αντιπροσωπεύουν το 3,6% των συνολικών θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

- Τα επίπεδα ιικής δραστηριότητας των λυμάτων, ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αυξήσεων μετάδοσης της COVID-19 στην κοινότητα, είναι επί του παρόντος υψηλά και αυξάνονται σε όλες τις περιοχές. Στις 25 Δεκεμβρίου 2023, το 66% των δειγμάτων λυμάτων είχαν JN.1 ως κυρίαρχη υποπαραλλαγή, από 58% την προηγούμενη εβδομάδα.

- Η JN1.1 δεν αυξάνεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο διαδεδομένη υποπαραλλαγή σε όλο τον κόσμο, αφού είναι η κυρίαρχη υποπαραλλαγή στην Ευρώπη και ανεβαίνει κατακόρυφα στην Ασία.

- Κατά το CDC, δεν είναι αρκετοί Αμερικανοί εμβολιασμένοι, αφού μόνο το 8% των παιδιών και το 19% των ενηλίκων έχουν λάβει το επικαιροποιημένο εμβόλιο COVID-19. Μόνο το 38% των ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω αναφέρουν ότι έχουν λάβει αυτό το εμβόλιο, κάτι που είναι ανησυχητικό, δεδομένου ότι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας από την COVID-19. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια για την COVID-19 αναμένεται να αυξήσουν την προστασία έναντι της JN.1, όπως κάνουν και έναντι άλλων υποπαραλλαγών, βοηθώντας στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατέψετε εσάς και τους αγαπημένους σας έναντι του σοβαρού COVID-19:

- Ελέγξτε εάν εμφανίζετε αναπνευστικά συμπτώματα ή εάν εκτίθεστε σε κάποιον που έχει COVID-19.

- Μιλήστε με τον γιατρό σας, σχετικά με τη θεραπεία εάν είστε θετικοί και διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρό COVID-19.

- Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων σας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους πρόληψης της εξάπλωσης.

- Μάθετε περισσότερα σχετικά με άλλους τρόπους μείωσης της εξάπλωσης, όπως τη χρήση μάσκας, το συχνό πλύσιμο των χεριών και την αύξηση της απόστασης, ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

