Σε 57 συλλήψεις προχώρησε η Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, κατά το διάστημα 26 - 31 Μαρτίου 2024, σε ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στόχος της επιχείρησης, που αναπτύχθηκε σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Πλάκα, Αναφιώτικα και Θησείο), κεντρικές πλατείες (Μοναστηρακίου, Ομονοίας και Κλαυθμώνος) και κεντρικές οδούς του ιστορικού κέντρου (Ερμού και Αθηνάς), ήταν η πρόληψη και η καταστολή της παραβατικότητας, ενόψει και της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και η πάταξη παράνομου υπαίθριου εμπορίου από πλανόδιους πωλητές.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 484 έλεγχοι ατόμων, 171 προσαγωγές και 57 συλλήψεις για αδικήματα όπως κατοχή ναρκωτικών ουσιών, παραεμπόριο και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ 11 άτομα διαπιστώθηκε ότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα μας.

Οπως τονίζει η ΕΛΑΣ, ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

