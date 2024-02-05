Επιχείρηση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για την απομάκρυνση ομάδας ατόμων που είχε μπει τις πρωινές ώρες σήμερα, πραγματοποίησε η αστυνομία σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

«Η ομάδα νεαρών ατόμων επιχείρησε να καταλάβει το κτήριο της Νομικής Σχολής παρεμποδίζοντας τους υπαλλήλους να προσέλθουν στην εργασία τους και περίπου 400 φοιτητές να προσέλθουν για γραπτή εξέταση, με αποτέλεσμα οι πρυτανικές Αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή της Αστυνομίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση

Με άμεση και συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών από Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απομάκρυνση των ατόμων. Στη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 18 προσαγωγές και ο χώρος αποδόθηκε στις Πρυτανικές Αρχές.

Προανάκριση διενεργεί το Τ.Α Κομοτηνής.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Συλλήψεις φοιτητών στη Νομική Κομοτηνής από την αστυνομία, μετά από κλήση του Πρύτανη για να σπάσουν την #κατάληψη.



Μπράβο στον Πρύτανη. Οι νόμοι θα εφαρμόζονται παντού, εξαιρέσεις δεν γίνονται! pic.twitter.com/wDLCYZm25A — Νίκος🇬🇷Σωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS) February 5, 2024

Καταγγελίες για βίαιες προσαγωγές από την ΚΝΕ

Από την πλευρά της η ΚΝΕ «καταγγέλλει την πρωτοφανή εισβολή των ΜΑΤ και την βίαιη προσαγωγή δεκάδων φοιτητών στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή, μεταξύ των οποίων αρκετά μέλη της ΚΝΕ, σήμερα, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «το "έγκλημα" των φοιτητών ήταν ότι υλοποιούσαν τη συλλογική απόφαση του Φοιτητικού τους Συλλόγου για συμμετοχή στις φοιτητικές κινητοποιήσεις, με κλειστή σχολή, ενάντια στο νομοσχέδιο-έκτρωμα για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, που κάνει την αδικία νόμο και διαλύει τα πτυχία και το μέλλον τους.

Εισβολή τώρα των ΜΑΤ στην Νομική του ΔΠΘ στην Κομμοτηνή ενάντια στην κατάληψη που αποφάσισε ο εκεί Φοιτητικής Σύλλογος. Χτυπάνε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες! Κάλεσμα τώρα εκεί για στήριξη! #antireport #καταληψεις pic.twitter.com/6KWCNmUAp8 — Αναμέτρηση (@anametrisi) February 5, 2024

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτή την απαράδεκτη ενέργεια. Οι απειλές, ο αυταρχισμός, η καταστολή της κυβέρνησης, με στόχο να εκφοβίσει και να τρομοκρατήσει τη νέα γενιά, θα πέσει στο κενό! Αντί να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών και να αποσύρει το απαράδεκτο πολυνομοσχέδιο, απαντά με ΜΑΤ, καταστολή και βία».

«Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι με την ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού μπορούν να φοβίσουν τους φοιτητές, να τους αποτρέψουν από τη συλλογική διεκδίκηση και δράση.

Η μαζική συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών στο μεγάλο πανελλαδικό φοιτητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου στις 12:00 στα Προπύλαια θα είναι η καλύτερη απάντηση! Η πλειοψηφία δε φιμώνεται! Το δίκιο θα νικήσει! Εδώ και τώρα να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι φοιτητές χωρίς να τους απαγγελθεί καμία κατηγορία!» τονίζει, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ.

Πηγή: skai.gr

