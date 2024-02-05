ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2024.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«"Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας".

- Δυναμώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε να μπει τέρμα στην πολιτική που υποτιμά τη ζωή των εργαζομένων, που πετσοκόβει μισθούς και δικαιώματα, που ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες, υποβαθμίζοντας τη λειτουργία τους με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση και συνεχίζοντας έναν χρόνο, μετά το έγκλημα των Τεμπών, την προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων.

- Απαιτούμε ζωή με δικαιώματα, δουλειά με πραγματικές αυξήσεις 10% και όχι την κοροϊδία του 1,5 ευρώ την ημέρα, ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

- Να δοθεί πίσω ο 13ος και 14ος μισθός, να καταργηθεί το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, να προσμετρηθεί στη μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία της διετίας 2016-2017, να αυξηθεί και να επεκταθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, να αυξηθεί το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.

- Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλοι οι κρίσιμοι δημόσιοι φορείς (υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλιση κ.ά.) και να φτιαχτούν όλες οι αναγκαίες υποδομές».

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι η απεργία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από σχέση εργασίας.

