Κλείνει η σήραγγα « Μαλακάσι Α» της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Ηγουμενίτσα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, μετά την επιθεώρηση που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος και κλιμάκιο στελεχών της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε, συνοδευόμενοι από τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες αναφέρθηκε σε προβλήματα ασφαλείας στην Εγνατία.

Το κλείσιμο της σήραγγας «Μαλακάσι Α» ανακοίνωσε με γραπτή του δήλωση, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος . Στο διάστημα που η σήραγγα θα παραμείνει κλειστή,όπως αναφέρεται στη σχετική δήλωση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται απρόσκοπτα προς όλες τις κατευθύνσεις με αμφιδρόμηση του νοτίου κλάδου, δηλαδή μέσω δίδυμης σήραγγας" για την ασφάλεια της οποίας δεν υπάρχει καμία συζήτηση" , όπως είπε.

Ειδικότερα στη δήλωσή του ο Υφυπουργός αναφέρει:

«Είναι φυσικό, οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην ασφάλεια των μετακινήσεων να δημιουργεί κλίμα ανησυχίας στους πολίτες. Από το προηγούμενο Σάββατο έχουμε κινητοποιηθεί, τόσο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όσο και στη διαχειρίστρια της οδού δημόσια εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.».

Μολονότι στον χρόνο που μεσολάβησε δεν περιήλθαν σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, στοιχεία που να δικαιολογούν τις ανησυχίες που αποτέλεσαν το έναυσμα της κινητοποίησης, κάλεσα τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, να επισκεφθούμε από κοινού την επίμαχη σήραγγα, συνοδευόμενοι από έμπειρους μηχανικούς της διαχειρίστριας εταιρείας. Από τον επιτόπιο μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προέκυψαν νέα δεδομένα πέραν όσων είναι ήδη γνωστά και αφορούν στην εύλογη φθορά σήραγγας κατασκευασμένης την δεκαετία του ΄80. Σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώθηκε η φερόμενη στατική ανεπάρκεια της κατασκευής.

Έχει σημασία να τονίσω πως η βαριά συντήρηση και η ανάταξη γηρασκουσών και φθαρμένων υποδομών της Εγνατίας Οδού είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν συστηματικά και στη βάση των πλέον σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών από τον παραχωρησιούχο, με τον οποίον μόλις πριν από μία εβδομάδα υπεγράφη η σχετική σύμβαση και με τον οποίον έχουμε ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση και υλοποίηση του οδικού χάρτη παράδοσης - παραλαβής του έργου. Η πιστοποίηση των σηράγγων και η συντήρηση των γεφυρών αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα αυτής της υποχρέωσής του.

Επειδή όμως κατανοώ πολύ καλά την ανησυχία που δημιουργήθηκε, ειδικά σε μία περίοδο που σχολεία πραγματοποιούν εκδρομές προς μερικούς από τους πιο όμορφους και δημοφιλείς προορισμούς της πατρίδας και πολλοί συμπολίτες μας επίσης, προγραμματίζουν τις πασχαλινές διακοπές τους, δεν αρκούν οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της διαχειρίστριας εταιρείας για την εμπέδωση του αισθήματος. Η συζήτηση με την Δήμαρχο Μετσόβου Μαρία - Χριστίνα Αβέρωφ επιβεβαίωσε την ανησυχία μου για τις κλιμακούμενες συνέπειες στην αξιοπιστία μίας τεράστιας επένδυσης και ενός δύσκολου έργου, που κόστισε περισσότερα από 7 δισ. ευρώ και στην ανάπτυξη των περιοχών που αυτό εξυπηρετεί.

Κατόπιν όλων αυτών, συμφώνησα με την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» να διακοπεί, ενδεχομένως και από σήμερα, η κυκλοφορία στον βόρειο κλάδο των δίδυμων σηράγγων «Μαλακάσι Α» με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα, ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος από εξειδικευμένους δομοστατικούς, των οποίων η έκθεση πραγματογνωμοσύνης θα αποτελέσει την βάση για την επαναπόδοση ή μη της σήραγγας σε κυκλοφορία. Στο διάστημα που η σήραγγα θα παραμείνει κλειστή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται απρόσκοπτα προς όλες τις κατευθύνσεις με αμφιδρόμηση του νοτίου κλάδου, δηλαδή μέσω σήραγγας για την ασφάλεια της οποίας δεν υπάρχει καμία συζήτηση.

Επιμένω ότι δεν υπάρχει κανείς προφανής λόγος που επιβάλλει τη διακοπή της κυκλοφορίας στην σήραγγα, ωστόσο αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των πολιτών, με ενσυναίσθηση, σοβαρότητα και τεχνοκρατική επάρκεια.

Η αξιοπιστία της Πολιτείας και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Πηγή: skai.gr

