Θεσσαλονίκη: 64χρονος ασέλγησε σε 11χρονη και τη μαχαίρωσε στο πόδι για να μην το πει

Ένας 64χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μία 11χρονη, ενώ στη συνέχεια την απείλησε και την τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι προκειμένου να μην αποκαλύψει τίποτα στους γονείς της.

Πρόκειται για υπήκοο Βουλγαρίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, η οποία ερευνήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κορδελιού - Ευόσμου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 64χρονος φιλοξενεί τους γονείς της ανήλικης στο σπίτι του, στο Κορδελιό. Οι δε καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν κατά την απουσία των γονιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

