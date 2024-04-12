Άγιοι Αναργυροι: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια της 28χρονης Κυριακής

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει σήμερα στην ανακρίτρια η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφο της στο κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων όπου είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγόρου Έλενας Τζούλη που εκπροσωπεί την οικογένεια της Κυριακής και θα δηλώσει σήμερα παράσταση ενώπιον της 25ης Τακτικής Ανακρίτριας: «Kατά το στάδιο της ανάκρισης θα διερευνηθεί και το έγκλημα της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως, σε βάρος όσων κρατικών οργάνων ευθύνονται για τη στυγνή δολοφονία. Στο ίδιο πλαίσιο, θα υποβληθούν αιτήματα σε όλες τις συναρμόδιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της Υπόθεσης κατά Παντός Υπευθύνου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

