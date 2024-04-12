Μαθητές Γυμνασίου, εκπρόσωποι φιλοζωικής οργάνωσης και ο ΑΣ Άρης ένωσαν τις δυνάμεις τους και σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης συμμετείχαν, το πρωί, σε δράση καθαρισμού και καλλωπισμού του κεντρικότερου σημείου της πόλης, του άξονα της Αριστοτέλους.

Στο ύψος της πλατείας, με θέα το παραλιακό μέτωπο, αλλάχτηκαν τα παγκάκια στα οποία ξεκουράζονται οι περαστικοί και βάφτηκαν σημεία που ήταν καλυμμένα από μουντζούρες και γκράφιτι. Οι εργασίες αυτές έγιναν με τη συνδρομή και τη στήριξη του ΑΣ Άρης και της Οργανωτικής Επιτροπής για τα 110 χρόνια Εορτασμού από την ίδρυση του συλλόγου. Οι «κιτρινόμαυροι», πριν από λίγες ημέρες χρησιμοποίησαν την πλατεία Αριστοτέλους για να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους.

Λίγο παραπάνω, στο ύψος της Βασιλέως Ηρακλείου, μαθητές της Α' Γυμνασίου από το Κολλέγιο Ανατόλια, μαζί με τη φιλοζωική οργάνωση «Νοιάζομαι», έπιασαν στα χέρια τις σκούπες για να καθαρίσουν το σημείο αλλά και ξύστρες για να βγάλουν τις κολλημένες τσίχλες από τα πλακάκια.

Από το σημείο πέρασε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος συνομίλησε με τα παιδιά και τα ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν. «Σας ευχαριστώ που με την παρουσία σας βοηθάτε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης για τα αδέσποτα, για την καθαριότητα, για την ανακύκλωση», τους είπε ο κ. Αγγελούδης.

«Στέλνετε το μήνυμα πως από τις νέες γενιές ξεκινούμε ένα διαφορετικό πολιτισμό που πρέπει να έχουμε. Να μη λερώνουμε το περιβάλλον, να το προσέχουμε και να το προστατεύουμε. Να στείλετε το μήνυμα και στα υπόλοιπα σχολεία να κάνουν τέτοιες δράσεις στις γειτονιές τους. Σύνθημα μας είναι "κρατούμε την πόλη μας καθαρή"», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Γιώργος Δημαρέλος, πρόσθεσε πως «οι δράσεις αυτές μας αρέσουν πολύ γιατί είναι κυρίως αυθόρμητες και δείχνουν τη θέληση του κόσμου να συμμετάσχει. Η υπόθεση της καθαριότητας είναι υπόθεση όλων μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.