ΠΟΕ-ΟΤΑ: 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση και πορεία στο κέντρο σήμερα

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, πραγματοποιεί σήμερα η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α με κυρίαρχο αίτημα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Στις 11 θα πραγματοποηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ θα ακολουθήσει πορεία.

Σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για την περιφρονητική αντιμετώπιση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. από την κυβέρνηση της ΝΔ και μερίδας αιρετών»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.