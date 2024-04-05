Σοκ και δέος προκαλεί υπόθεση που αφορά στη σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων παιδιών από τον ίδιο τους τον παππού.

Ο ηλικιωμένος, 74 ετών σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive πήρε το δρόμο για τις φυλακές Τριπόλεως αφού μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακριτική Αρχή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Τα καταγγελλόμενα περιστατικά αφορούν παρελθόντα έτη όταν τα παιδιά ήταν ακόμα μικρά, ωστόσο η απολογία του ηλικιωμένου έγινε στα πλαίσια της τακτικής διαδικασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος στην απολογία του ούτε αρνήθηκε, ούτε ομολόγησε. Φέρεται μόνο να είπε ότι «αν έχει διαπράξει τα αποδιδόμενα εγκλήματα, θα ήταν προτιμότερο να αυτοκτονήσει».

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής, λόγω και της χρόνιας χρήσης ουσιών που φέρεται να έκανε.

