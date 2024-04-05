Λογαριασμός
Φρίκη στην Κρήτη: Στη φυλακή 74χρονος για τη σεξουαλική κακοποίηση των 4 εγγονιών του

Ο ηλικιωμένος, 74χρονος πήρε το δρόμο για τις φυλακές αφού μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακριτική Αρχή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Kρήτη: Στη φυλακή παππούς για την σεξουαλική κακοποίηση των 4 εγγονιών του

Σοκ και δέος προκαλεί υπόθεση που αφορά στη σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων παιδιών  από τον ίδιο τους τον παππού.

Ο ηλικιωμένος, 74 ετών σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive πήρε το δρόμο για τις φυλακές Τριπόλεως αφού μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακριτική Αρχή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Τα καταγγελλόμενα περιστατικά αφορούν παρελθόντα έτη όταν τα παιδιά ήταν ακόμα μικρά, ωστόσο η απολογία του ηλικιωμένου έγινε στα πλαίσια της τακτικής διαδικασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος στην απολογία του ούτε αρνήθηκε, ούτε ομολόγησε. Φέρεται μόνο να είπε ότι «αν έχει διαπράξει τα αποδιδόμενα εγκλήματα, θα ήταν προτιμότερο να αυτοκτονήσει».

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής, λόγω και της χρόνιας χρήσης ουσιών που φέρεται να έκανε.

TAGS: Κρήτη σεξουαλική κακοποίηση παππούς
