Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες καταθέσεις από ηθοποιούς, άκουσαν οι δικαστές του ΜΟΔ ενώπιον του οποίου δικάζεται για βιασμό σε βάρος της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου, ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος.

Η μία κατάθεση, της Μαρίας Τζομπανάκη, που δήλωσε πως ο κατηγορούμενος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αμφιβάλλοντας αν όντως ισχύουν όσα καταμαρτυρούνται σε βάρος του και η δεύτερη της Κατερίνας Διδασκάλου, η οποία είπε ότι πιστεύει την καταγγέλουσα γιατί βίωσε κάτι αντίστοιχο από τον σκηνοθέτη.

Η κ. Διδασκάλου κατέθεσε πως η κ. Αθανασοπούλου που μήνυσε τον κατηγορούμενο για βιασμό, την προσέγγισε για να καταθέσει εναντίον του. "Αυτόπτης δεν ήμουν, αλλά είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι την κοπέλα την πίστεψα γιατί μου είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο" είπε η ηθοποιός περιγράφοντας μία πολύ οδυνηρή εμπειρία που βίωσε πριν λίγα χρόνια κατά την διάρκεια γυρισμάτων τηλεοπτικής σειράς, όταν ο κατηγορούμενος σκηνοθέτης είχε μπει στο καμαρίνι της . "Εγώ το είπα στο ΣΕΗ ότι είναι κατάχρηση εξουσίας και ότι είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο χώρο μας" ανέφερε η μάρτυρας, η οποία δέχθηκε ερώτηση γιατί δεν είχε καταγγείλει τον Κωστόπουλο. "Είχα τρία μικρά παιδιά. Δυο στην εφηβεία, ένα μικρό παιδί στο δημοτικό. Επίσης, στην αρχή νιώθεις ένοχος ο ίδιος. Λες πως βρήκε το θράσος και μπήκε στο καμαρίνι. Τότε δεν το είπα, το ανέφερα αργότερα στο ΣΕΗ. Έκανα καταγγελία περίπου μια τριετία μετά" απάντησε.

Στη δική της κατάθεση η κ. Τζομπανάκη είπε πως ο σκηνοθέτης είναι συνεργάτης της και πως "ήταν κατάπληκτος" όταν έγινε η καταγγελία σε βάρος του. Η μάρτυρας περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως έναν πολύ καλό επαγγελματία και πολύ καλό άνθρωπο

Πρόεδρος: Εκμεταλλευόταν τη θέση του;

Τζομπανάκη: Ποια θέση του; Έχουμε casting director.

Πρόεδρος: Η καταγγελία της κοπέλας;

Τζομπανάκη: Δε θέλω να μιλήσω για μια γυναίκα που ήρθε κι έκανε καταγγελία. Δεν ξέρω τι έχει περάσει στη ζωή της. Ήρθε εδώ και ορκίστηκε κι εγώ δε θα μιλήσω εναντίον καμίας γυναίκας. Εγώ ήρθα εδώ να μιλήσω για τον Κωστόπουλο. Θα εκπλαγώ αν ακούσω ότι συνάδελφοι μου τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση.

Η μάρτυρας με την οποία υπήρξε μία ένταση σε ερωτήσεις της πλευράς υποστήριξης της κατηγορίας ανέφερε ότι " Εμείς στην Κρήτη λέμε «στο αδύναμο άλογο κολλάνε η αλογόμυγες»..".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

