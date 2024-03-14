Το Νεοχώρι της Πρέβεζας έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για αδέσποτα σκυλιά, με πάνω από 400 ζώα που προκαλούν ανησυχία στους – κατά πολύ λιγότερους- κατοίκους.

Ο προαύλειος χώρος της εκκλησίας της Μεταμόρφωσης και αγροτικές εκτάσεις έχουν καταληφθεί από τα αδέσποτα.

Η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Οι φίλοι της Αγίας Τριάδας» μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε ότι το πρόβλημα διογκώνεται λόγω της συνεχούς εγκατάλειψης κουταβιών στην περιοχή.

Η μείζον αντιπολίτευση στο Δήμο Πρέβεζας έθεσε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του Δήμου έχουν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ η κατασκευή ενός καταφυγίου βρίσκεται σε εξέλιξη, παρέχοντας ωστόσο περιορισμένη χωρητικότητα, μόλις για 24 ζώα.

Φωτογραφία από το Facebook του Συλλόγου «Οι φίλοι της Αγίας Τριάδας»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.