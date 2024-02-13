Λογαριασμός
UPDATE: 09:21
Κίνηση στους δρομους

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη είναι και σήμερα, Τρίτη η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. 

Συγκεκριμένα:

- Ακινητοποιημένος είναι ο άξονας Βεϊκου - Κύμης από την Γαλατσίου προς το ΟΑΚΑ λόγω ανατροπής οχήματος

 - άνοδος της Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Νέα Χαλκηδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Νέα Φιλαδέλφεια προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα

-στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, 

-στον ανοδικό άξονα της Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου

- στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα και 

-στην παραλιακή προς τον Πειραιά κυρίως κατά μήκος του Αλίμου

