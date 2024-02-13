Ζημιές προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας ένας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε στο βόρειο τρίγωνο της Ρόδου και συγκεκριμένα από την περιοχή της Καλλιθέας έως και την περιοχή του Ζέφυρου ενώ η πυροσβεστική απεγκλώβισε τρεις επιβάτες που εγκλωβίστηκαν σε ένα ένα όχημα.

Απεγκλωβίστηκαν 3 άτομα από όχημα, έπειτα από ακινητοποίησή του λόγω υψηλής στάθμης ύδατος, στην πόλη της Ρόδου. Επιχείρησαν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα. February 13, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε ή έσπασε κλαδιά από μεγάλα δέντρα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στη περιοχή της Νέας Μαρίνας με αποτέλεσμα να κληθούν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, σκάφη αναποδογύρισαν και το ένα βρέθηκε πάνω στο άλλο προκαλώντας ζημιές.

Ισχυρή χαλαζόπτωση

Εκτός από τον ανεμοστρόβιλο το νησί έπληξε και ισχυρή χαλαζόπτωση.

