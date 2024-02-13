Λογαριασμός
Ρόδος: Ανεμοστρόβιλος έπληξε το νησί- Ξεριζώθηκαν δέντρα, αναποδoγύρισαν σκάφη, απεγκλωβίστηκαν επιβάτες οχήματος (Βίντεο, φωτογραφίες)

κτός από τον ανεμοστρόβιλο το νησί έπληξε και ισχυρή χαλαζόπτωση

Ροδος χαλάζι

Ζημιές προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας ένας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε στο βόρειο τρίγωνο της Ρόδου και συγκεκριμένα από την περιοχή της Καλλιθέας έως και την περιοχή του Ζέφυρου ενώ η πυροσβεστική απεγκλώβισε τρεις επιβάτες που εγκλωβίστηκαν σε ένα ένα όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε ή έσπασε κλαδιά από μεγάλα δέντρα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στη περιοχή της Νέας Μαρίνας με αποτέλεσμα να κληθούν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Ροδος

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, σκάφη αναποδογύρισαν και το ένα βρέθηκε πάνω στο άλλο προκαλώντας ζημιές.

Ροδος

Ροδος

Ροδος

Ισχυρή χαλαζόπτωση

Εκτός από τον ανεμοστρόβιλο το νησί έπληξε και ισχυρή χαλαζόπτωση. 

Χαλάζι

