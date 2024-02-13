Τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Πατήσια: Νεκρός 62χρονος δικυκλιστής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Άνω Πατησίων με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 20:30, στη διασταύρωση της Αχαρνών με την οδό Νεϊγύ όταν δικυκλιστής για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε ΙΧ αυτοκίνητο. Από την σύγκρουση ο 62χρονος οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά για τον 62χρονο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

