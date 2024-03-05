Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ μεγαλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στους δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:
- Στην Κατεχάκη και την Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων
- Στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άλιμο προς το Παλαίο Φάληρο
- Στα δύο ρεύματα της Μεσογείων προς την Περικλέους στο Χολαργό λόγω τροχαίου
- Στην άνοδο Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια
- Στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας
- Στα δύο ρεύματα Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
