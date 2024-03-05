Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ μεγαλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στους δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:

Στην Κατεχάκη και την Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων

Στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άλιμο προς το Παλαίο Φάληρο

Στα δύο ρεύματα της Μεσογείων προς την Περικλέους στο Χολαργό λόγω τροχαίου

Στην άνοδο Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια

Στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας

Στα δύο ρεύματα Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό

Πηγή: skai.gr

