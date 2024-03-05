Λογαριασμός
Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου

Δείτε σε ποια σημεία έχει πολύ αυξημένη κίνηση

UPDATE: 09:39
κυκλοφορία

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ μεγαλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στους δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:

  • Στην Κατεχάκη και την Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων
  • Στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άλιμο προς το Παλαίο Φάληρο 
  • Στα δύο ρεύματα της Μεσογείων προς την Περικλέους στο Χολαργό λόγω τροχαίου
  • Στην άνοδο Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια 
  • Στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας
  • Στα δύο ρεύματα Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
