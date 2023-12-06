Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κίνηση παρατηρείται σε αρκετά σημεία της πόλης και συγκεκριμένα:

Στην άνοδος της Κηφισού από Ιερά Οδό προς γέφυρα Αχαρνών

Στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χλμ αναμονής προς τον Σκαραμαγκά

Στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου

Στα δύο ρεύματα Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία λόγω σύγκρουσης στο ύψος του Αγίου Σπυρίδωνα

