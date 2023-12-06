Λογαριασμός
Αυξημένη κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους

Σε ποια σημεία υπάρχει κίνηση

Κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης 

Κίνηση παρατηρείται σε αρκετά σημεία της πόλης και συγκεκριμένα: 

  • Στην άνοδος της Κηφισού από Ιερά Οδό προς γέφυρα Αχαρνών 
  • Στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χλμ αναμονής προς τον Σκαραμαγκά 
  • Στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου
  • Στα δύο ρεύματα  Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία λόγω σύγκρουσης στο ύψος του Αγίου Σπυρίδωνα 
Πηγή: skai.gr

