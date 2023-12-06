Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Κίνηση παρατηρείται σε αρκετά σημεία της πόλης και συγκεκριμένα:
- Στην άνοδος της Κηφισού από Ιερά Οδό προς γέφυρα Αχαρνών
- Στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χλμ αναμονής προς τον Σκαραμαγκά
- Στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου
- Στα δύο ρεύματα Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία λόγω σύγκρουσης στο ύψος του Αγίου Σπυρίδωνα
Πηγή: skai.gr
