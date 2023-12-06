Παράσυρση πεζής από αυτοκίνητο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εγνατία με Δωδεκανήσου στις 7.00 το πρωί.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες, ενώ άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας της γυναίκας μέχρι αυτή την ώρα.

