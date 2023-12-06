Σοκ σε γηροκομείο του Ηρακλείου, αφού, όπως καταγγέλλεται, 92χρονη τρόφιμος ήπιε καθαριστικό αντί για νερό, με μοιραία κατάληξη για τη ζωή της.

Η άτυχη ηλικιωμένη ένιωσε έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε εκτάκτως με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα, ωστόσο, η Αστυνομία ενημερώθηκε χθες ενώ διενεργείται έρευνα σε βάθος προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως υπό ποιες συνθήκες η άτυχη τρόφιμος ήπιε καθαριστικό αντί για νερό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατασχέθηκαν οι κάμερες ασφαλείας, ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του γηροκομείου.

Από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και στο πλαίσιο της προανάκρισης λαμβάνονται καταθέσεις.

