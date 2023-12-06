Δύο συγκεντρώσεις και πορείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, με την πρώτη να εκκινεί στις 12.00 από φοιτητικούς συλλόγους στην Καμάρα.

Ακολούθως, στις 6.00 το απόγευμα μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου καθώς και η εξωκοινοβουλευτική αριστερά καλούν σε συγκέντρωση στην Καμάρα, απ'όπου θα ξεκινήσει πορεία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

Από τις 11:00 σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) στην κυκλοφορία, στους δρόμους: Εγνατία, Εθν.Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ.Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ.Ντηλ, Βασ.Ηρακλείου, Γ΄Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ.Λαμπράκη, Κ.Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

- Επίσης δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:

Α. Απ Α. Από την 15.00΄ ώρα της Τρίτης (05-12-2023) και μέχρι την ώρα 06.00΄ της Πέμπτης (07-12-2023), στις παρακάτω οδούς:

Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Αλεξ. Σβώλου.

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης.

Γρ.Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

Β. Από τις 5:00 την Τετάρτη και μέχρι τις 06:00 της Πέμπτης στις παρακάτω οδούς:

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχη μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Σ. Δραγούμη.

Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Μελενίκου μέχρι την οδό Εθνικής Αμύνης.

Πανεπιστημίου, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Γ.Βιζυηνού.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι το ύψος της οδού Κασσάνδρου.

Αγγελάκη σε όλο το μήκος της.

«Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς», σημειώνει η Τροχαία, ενώ ζητεί την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.