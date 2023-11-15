Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα:
- Δύο ρεύματα Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
- Στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- Στον Σκαραμαγκά, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους
- Στον ανοδικό άξονα Αρδηττού- Βασ. Κωνσταντίνου
