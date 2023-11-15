Λογαριασμός
Πολύ αυξημένη η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους

Ποιοι δρόμοι έχουν αυξημένη κίνηση 

UPDATE: 09:40
κινηση στους δρόμους

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα:

  • Δύο ρεύματα Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
  • Στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκηδόνα
  • Στον Σκαραμαγκά, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους
  • Στον ανοδικό άξονα Αρδηττού- Βασ. Κωνσταντίνου
Πηγή: skai.gr

