Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα:

Δύο ρεύματα Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας

Στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκηδόνα

Στον Σκαραμαγκά, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους

Στον ανοδικό άξονα Αρδηττού- Βασ. Κωνσταντίνου

Πηγή: skai.gr

